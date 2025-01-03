Ocak ayının ilk imzası Eyüp’ten

ARA transferde ilk imza Eyüpspor'dan geldi. Arda Turan'ın çalıştırdığı İstanbul ekibi, Göztepe'den ayrılan'ı 3.5 yıllığına renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamada; "ikas Eyüpsporumuz, Yalçın Kayan ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. Kayan'a 'hoş geldin' diyor; eflatun-sarılı formayla nice zaferler diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. 25 yaşındaki orta saha oyuncusudedi. Yalçın, İzmir takımında bu sezon sadece bir maçta oynayabildi.