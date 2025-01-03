Ocak ayının ilk imzası Eyüp’ten

ARA transferde ilk imza Eyüpspor'dan geldi. Arda Turan'ın çalıştırdığı İstanbul ekibi, Göztepe'den ayrılan Yalçın Kayan
'ı 3.5 yıllığına renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamada; "ikas Eyüpsporumuz, Yalçın Kayan ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. Kayan'a 'hoş geldin' diyor; eflatun-sarılı formayla nice zaferler diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu "Çok mutluyum, Arda Turan gibi bir hocayla çalışacak olmam beri çok heyecanlandırıyor"
dedi. Yalçın, İzmir takımında bu sezon sadece bir maçta oynayabildi.