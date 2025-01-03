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Giriş Tarihi: 3.1.2025 18:53 Son Güncelleme: 3.1.2025 19:10

Son dakika: Beşiktaş zorlu Çaykur Rizespor deplasmanında! İlk 11'ler belli oldu

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçıyla kaldığı yerden devam ediyor. Beşiktaş ligdeki kötü gidişatına son vermek bu maçı kazanmak istiyor. Siyah-beyazlı takım, yeni başkan Serdal Adalı döneminin de ilk resmi maçını oynayacak. Karşılaşma öncesi 11'ler belli oldu.

Son dakika: Beşiktaş zorlu Çaykur Rizespor deplasmanında! İlk 11’ler belli oldu

Trendyol Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında Çaykur Rizespor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Zorlu maç saat 20:00'de başlayacak.

YENİ BAŞKAN SERDAL ADALI DÖNEMİNİN İLK RESMİ MAÇI

Ligdeki kötü gidişatına son vermek isteyen Beşiktaş, yeni başkan Serdal Adalı döneminin de ilk resmi maçına çıkıyor. Siyah-beyazlı takım bu maçı kazanmak ve moral bulmak istiyor. Diğer yandan ligde son 3 maçında 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Çaykur Rizespor da galibiyet hasretini bitirmenin hedefinde.

İKİ TAKIMIN 11'İ BELLİ OLDU

Rizespor XI: Tarık, Taha, Mocsi, Alikulov, Mithat, Hadziahmetovic, Varesanovic, Ghezzal, Olawoyin, Akintola, Sowe.

Beşiktaş XI: Mert, Svensson, Tayyip Talha, Uduokhai, Zaynutdinov, Gedson, Salih, Al Musrati, Muçi, Rafa, Immobile

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Son dakika: Beşiktaş zorlu Çaykur Rizespor deplasmanında! İlk 11'ler belli oldu
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