Son dakika: Beşiktaş zorlu Çaykur Rizespor deplasmanında! İlk 11’ler belli oldu

Trendyol Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında Çaykur Rizespor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Zorlu maç saat 20:00'de başlayacak.
YENİ BAŞKAN SERDAL ADALI DÖNEMİNİN İLK RESMİ MAÇI
Ligdeki kötü gidişatına son vermek isteyen Beşiktaş, yeni başkan Serdal Adalı döneminin de ilk resmi maçına çıkıyor. Siyah-beyazlı takım bu maçı kazanmak ve moral bulmak istiyor. Diğer yandan ligde son 3 maçında 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Çaykur Rizespor da galibiyet hasretini bitirmenin hedefinde.
İKİ TAKIMIN 11'İ BELLİ OLDU
Rizespor XI: Tarık, Taha, Mocsi, Alikulov, Mithat, Hadziahmetovic, Varesanovic, Ghezzal, Olawoyin, Akintola, Sowe.
Beşiktaş XI: Mert, Svensson, Tayyip Talha, Uduokhai, Zaynutdinov, Gedson, Salih, Al Musrati, Muçi, Rafa, Immobile