Son dakika: Beşiktaş zorlu Çaykur Rizespor deplasmanında! İlk 11’ler belli oldu

YENİ BAŞKAN SERDAL ADALI DÖNEMİNİN İLK RESMİ MAÇI

Ligdeki kötü gidişatına son vermek isteyen Beşiktaş, yeni başkan Serdal Adalı döneminin de ilk resmi maçına çıkıyor. Siyah-beyazlı takım bu maçı kazanmak ve moral bulmak istiyor. Diğer yandan ligde son 3 maçında 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Çaykur Rizespor da galibiyet hasretini bitirmenin hedefinde.

İKİ TAKIMIN 11'İ BELLİ OLDU

Rizespor XI: Tarık, Taha, Mocsi, Alikulov, Mithat, Hadziahmetovic, Varesanovic, Ghezzal, Olawoyin, Akintola, Sowe.

Beşiktaş XI: Mert, Svensson, Tayyip Talha, Uduokhai, Zaynutdinov, Gedson, Salih, Al Musrati, Muçi, Rafa, Immobile