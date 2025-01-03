Trabzonspor’da Denis Draguş’a Genoa kancası!

Avrupa'da transfer dönemi resmen başlarken, takımlar kadrolarını güçlendirmek için harekete geçti. İtalyan Serie A takımı Genoa, Trabzonspor'un Rumen futbolcusu Denis Draguş'u kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

İtalyan kulübünün, 24 yaşındaki futbolcunun temsilcisi ve Trabzonspor yönetimiyle temas kurarak transfer şartlarını görüştüğü belirtildi.

TRABZONSPOR KAR ELDE ETMEK İSTİYOR

Fırtına sezon başında 1.7 milyon Euro'ya Standart Liege'den aldığı oyuncuyu kâr etmeden satmak istemiyor. Bu sezon bordo-mavili formayla toplamda 19 maça çıkan Draguş, 1077 dakika sahada kaldı ve 2 gol 1 asistlik katkı sağladı.

2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Sezon başında takıma dahil edilen Rumen oyuncunun, bordo-mavili kulüple 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.