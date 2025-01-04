‘20 milyon €’yu veren Ahmed&Berke’yi alır’

EYÜPSPORBaşkanı Fatih Kulaksız, transferde adı büyük takımlarla anılanveile ilgili konuştu. Oyuncuların kendileri için önemli olduğuna vurgu yapan Kulaksız, "Bu futbolcular bizim satış listemizde değil. Ancak Eyüpspor'un ve oyuncularımızın menfaatlerini gözeten bir ittifak oluşursa satışlarını düşünebiliriz. Yurt dışından menajerler aracılığıyla fiyat soranlar var, değerlendiriyoruz.Sezon sonu daha yüksek rakama da transfer olabilirler" dedi.