Alanyaspor’un keyfi yerinde!

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Lig'de üst sıralara tırmanmaya çalışan Alanyaspor, sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Gaius Makouta ve 54. dakikada Sergio Cordova attı.
Konyaspor'un tek golü 90+6'da Blaz Kramer'den geldi. Bu sonucun ardından Sami Uğurlu yönetimindeki Akdeniz ekibi, yenilmezlik serisini 3 maça çıkarıp puanını 21 yaptı. Recep Uçar'ın takımı ise 20 puanda kaldı. Bu arada Konyaspor'da sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Adil Demirbağ ve Marko Jevtovic gelecek hafta Fenerbahçe mücadelesinde forma giyemeyecek.