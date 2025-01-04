Alanyaspor’un keyfi yerinde!

Lig'de üst sıralara tırmanmaya çalışan Alanyaspor, sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.Konyaspor'un tek golü 90+6'da Blaz Kramer'den geldi. Bu sonucun ardından Sami Uğurlu yönetimindeki Akdeniz ekibi, yenilmezlik serisini 3 maça çıkarıp puanını 21 yaptı. Recep Uçar'ın takımı ise 20 puanda kaldı. Bu arada Konyaspor'da sarı kart gören ve cezalı duruma düşen