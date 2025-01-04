Başakşehir, Adana Demirspor deplasmanında tek golle güldü!

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçı hakem Erkan Özdamar yönetti.

İstanbul ekibi, mücadeleyi 32. dakikada Davidson'un kaydettiği golle 1-0 kazandı. Bu sonucun ardından Çağdaş Atan'ın öğrencileri, iki maç sonra ligde galip geldi.

Alınan galibiyetle Başakşehir puanını 26'ya çıkarırken, Adana Demirspor ise 5 puanda kaldı.



Ligde bir sonraki haftada Başakşehir, Galatasaray'ı ağırlayacak. Adana Demirspor ise Gaziantep FK ile karşılaşacak.

İKİ OYUNCU G.SARAY MAÇINDA CEZALI

Başakşehir'de Miguel Crespo ve Berat Özdemir, Adana Demirspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ve gelecek hafta evinde Galatasaray ile oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.

MAÇTAN DAKİKALAR:

8'inci dakikada Başakşehir'in atağında Hamza Güreler'in defansın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Crespo'dan önce kaleci Deniz kalesini terk ederek topu uzaklaştırdı.

16'ncı dakikada Adana Demirspor'un atağında Yusuf Barasi'nin arka direğe doğru kullandığı serbest atışta Arda Kurtulan'dan seken topa kaleci Muhammed Şengezer hakim oldu.

25'inci dakikada Başakşehir'in atağında savunmanın arkasına atılan pasta topa hakim olan Piatek'in yerden vuruşunda kaleci Deniz penaltı noktası civarında yatarak ayaklarıyla topu kontrol etti.

28'inci dakikada Başakşehir'in atağında ceza sahası içinde Kemen'in sağ tarafa pasında topla buluşan Deniz Türüç'ün vuruşunda top kaleci Deniz'den geri döndü.

32'nci dakikada Başakşehir öne geçti. Kemen'in sağ kanattan ortasında ceza sahasında yükselen Davidson'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

İlk yarı konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

57'nci dakikada Adana Demirspor'da sağ kanattan ceza sahasına giren Maestro'run vuruşunda kaleci Muhammed Şengezer'den dönen topu savunma uzaklaştırdı.

71'inci dakikada Başakşehir'de Berat Özdemir'den aldığı pasla sağ kanattan ceza sahasına giren Deniz Türüç kaleci Deniz Dönmezer'den sıyrılmak isterken Kaleci Deniz son anda müdahale ederek topu kornere çeldi.

83'üncü dakikada Adana Demirspor'un atağında Abdulsamet Burak'ın sol kanattan ortasında arka direkte Aimbetov'un kafa vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

Karşılaşmayı Başakşehir 1-0 kazandı.