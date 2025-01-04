GALATASARAY GÖZTEPE | Lider Cimbom’un konuğu Göztepe! 11’ler belli oldu...

Ligde çıktığı 16 maçta 14 galibiyet ve iki beraberlikle namağlup şekilde yoluna devam eden Okan Buruk ve öğrencileri, geçtiğimiz haftayı en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde lider olarak tamamladı.

Ligin flaş ekiplerinden Göztepe ise 28 puanla dördüncü sırada bulunuyor. Son üç maçında iki galibiyet alan İzmir temsicisi son olarak evinde ağırladığı Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti.

İKİ TAKIMIN 11'LERİ

GALATASARAY: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Sara, Torreira, Barış Alper, Mertens, Yunus, Osimhen

GÖZTEPE: Lis, Koray, Heliton, Bokele, Dennis, Matsuki, Miroshi, Nielsen, Djalma, Tijanic, Romulo.

3 İSİM KART SINIRINDA

Galatasaray'da Fernando Muslera, Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı kart ceza sınırında bulunuyor.