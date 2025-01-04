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Giriş Tarihi: 4.1.2025 18:23

Galatasaray - Göztepe maçı öncesi ortalık karıştı!

İstanbul'da bu akşam oynanacak Galatasaray ile Göztepe maçına giden taraftarlar arasında Bursa'da kavga çıktı. Çıkan kavgada, Galatasaray taraftarı A.A. ve M.E., bıçaklanarak yaralanırken, 50 taraftar gözaltına alındı.

DHA
Galatasaray - Göztepe maçı öncesi ortalık karıştı!

Bursa'da sabah saatlerinde Gemlik ilçesinde taraftarlar arasında kavga meydana geldi.

Süper Lig'in 18'inci haftasında bu akşam saat 19.00'da İstanbul'da oynanacak Galatasaray - Göztepe maçına otobüslerle giden taraftarlar, Umurbey Kavşağı'ndaki markette karşılaştı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Taraftarlar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede, Galatasaray taraftarı A.A. ve M.E. bıçaklanarak yaralandı. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisler, taraftarları ayırırken, yaralılar da olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay sonrası, İzmir'den yola çıkan ve içinde Göztepe taraftarının bulunduğu 35 ALT 651 plakalı otobüs, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis ekiplerinin, 50 şüpheli arasında bıçaklama olayı ve kavgaya karışanların kimliğini araştırdığı belirtildi. Gemlik Cumhuriyet Savcılığı'nın da olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

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Galatasaray - Göztepe maçı öncesi ortalık karıştı!
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