Galatasaray’da Yunus Akgün fırtınası! 11. golünü attı...

GOL SAYISI 11 OLDU

Ligdeki üst üste 4. maçında da rakip fileleri havalandıran 24 yaşındaki futbolcu gol sayısını da 6'ya çıkardı. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde de 5 golü bulunan Yunus toplamdaki gol sayısını da 11 yaptı.

90+2'DE KENARA GELDİ

Maça 11'de görev alan Yunus Akgün, 90+2. dakikada yerini Elias Jelert'e bıraktı.