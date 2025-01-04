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Giriş Tarihi: 4.1.2025 21:17 Son Güncelleme: 4.1.2025 21:22

Galatasaray'da Yunus Akgün fırtınası! 11. golünü attı...

Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, Süper Lig'de Göztepe ile oynadıkları maçta üst üste 4. maçında gol sevinci yaşadı ve ligdeki gol sayısını da 6'ya yükseltti.

İHA
Galatasaray’da Yunus Akgün fırtınası! 11. golünü attı...

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılıların ikinci golünü Yunus Akgün attı.

Müsabakanın 61. dakikasında Dries Mertens'in ara pasında sağ taraftan defansın arkasına sarkan Yunus'un sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 2-1 oldu.

GOL SAYISI 11 OLDU

Ligdeki üst üste 4. maçında da rakip fileleri havalandıran 24 yaşındaki futbolcu gol sayısını da 6'ya çıkardı. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde de 5 golü bulunan Yunus toplamdaki gol sayısını da 11 yaptı.

90+2'DE KENARA GELDİ

Maça 11'de görev alan Yunus Akgün, 90+2. dakikada yerini Elias Jelert'e bıraktı.

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Galatasaray'da Yunus Akgün fırtınası! 11. golünü attı...
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