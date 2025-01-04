Galatasaray’da Yunus Akgün fırtınası! 11. golünü attı...

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılıların ikinci golünü Yunus Akgün attı.
Müsabakanın 61. dakikasında Dries Mertens'in ara pasında sağ taraftan defansın arkasına sarkan Yunus'un sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 2-1 oldu.
GOL SAYISI 11 OLDU
Ligdeki üst üste 4. maçında da rakip fileleri havalandıran 24 yaşındaki futbolcu gol sayısını da 6'ya çıkardı. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde de 5 golü bulunan Yunus toplamdaki gol sayısını da 11 yaptı.
90+2'DE KENARA GELDİ
Maça 11'de görev alan Yunus Akgün, 90+2. dakikada yerini Elias Jelert'e bıraktı.