MHK’nin inşası şart!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Merkez Hakem Kurulu'nun değişiminin şart olduğunu söyleyip Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na çağrıda bulundu. "Hakem hataları, kulüplerin emeğini gölgeleyen, adaletine duyulan güveni zedeleyen bir sorun haline gelmiştir" diyen Doğan, şöyle devam etti:

TARAFLI VE LİYAKATTEN UZAK

"Artık bu düzende köklü değişiklikler yapılması kaçınılmazdır. MHK'nin yapısal olarak yeniden inşası şarttır. Mevcut hakemlik sistemi, tarafsızlık ve liyakatten uzak yapısıyla sürdürülemez bir durumdadır."

KARADENİZ'DE DEV DÜELLO

LIGDE 2025'in ilk haftası Karadeniz derbisine sahne olacak. Trabzonspor, bugün deplasmanda Samsunspor ile kozlarını paylaşacak. 16 maçta 4 galibiyet, 7 beraberlikle 19 puan toplayan bordo-mavililer, 3'üncü sıradaki rakibini yenerek yeni sayfa açma peşinde. Trabzonspor kazanırsa bu sezon ilk kez üst üste galibiyet alacak. Fırtına'da Okay, Hüseyin, Visca, Draguş ve Savic sakat. Mendy ise cezalı durumda.