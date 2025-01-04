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Giriş Tarihi: 4.1.2025 16:03

Monaco'da Adi Hütter'in sözleşmesi uzatıldı

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Monaco, Avusturyalı teknik direktör Adi Hütter ile iki yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

AA
Monaco’da Adi Hütter’in sözleşmesi uzatıldı

Monaco Kulübü, 54 yaşındaki Adi Hütter'in sezon sonu bitecek kontratının 30 Haziran 2027'ye kadar uzattı.

Salzburg, Young Boys, Eintracht Frankfurt ve Borussia Mönchengladbach gibi takımlarda çalışan Hütter, Temmuz 2023'te Monaco'nun başına geçmişti.

LİGİ İKİNCİ SIRADA BİTİRDİ

Hütter yönetimindeki Monaco, 2023-24 sezonunda Ligue 1'i ikinci sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandı.

PSG'NİN GERİSİNDE KALDI

Bu sezon 16 haftası geride kalan Ligue 1'de 30 puan toplayan Monaco, lider Paris Saint-Germain'in 10 puan gerisinde üçüncü basamakta yer aldı. Monaco, Şampiyonlar Ligi'nde ise 6 hafta sonunda 10 puanla 16. sıraya yerleşti.

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Monaco'da Adi Hütter'in sözleşmesi uzatıldı
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