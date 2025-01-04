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Giriş Tarihi: 4.1.2025 23:50 Son Güncelleme: 5.1.2025 00:08

Osimhen'den Osayi açıklaması! Transfer için görüştü mü?

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray evinde ligin formda takımlarından Göztepe'yi Osimhen ve Yunus Akgün'ün golleriyle 2-1 mağlup etti. Nijeryalı yıldız Osimhen, maçın ardından SABAH Spor'un Osayi'nin Galatasaray'a transferi iddiasına yönelik sorusuna yanıt verdi.

TARIK Z. AKAN TARIK Z. AKAN
Osimhen’den Osayi açıklaması! Transfer için görüştü mü?

Namağlup lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek puanını 47'ye çıkardı. Cimbom'un gollerini Osimhen (pen) ve Yunus Akgün kaydetti. Göztepe'nin golünü ise Romulo attı.

OSİMHEN, GÖZTEPE MAÇINI DA BOŞ GEÇMEDİ

Galatasaray'da Victor Osimhen, Süper Lig'de gollerine devam ediyor. Müsabakanın 10. dakikasında penaltıdan fileleri havalandıran Nijeryalı santrfor, Süper Lig'de 12. maçında 10. golüne ulaştı. Ayrıca Osimhen, Süper Lig'deki son 4 maçında 4. golünü kaydetmiş oldu.

OSIMHEN'DEN OSAYI SORUSUNA YANIT

Nijeryalı yıldız Osimhen, Fenerbahçe'nin yıldızı Osayi-Samuel'in Galatasaray'a transferine yönelik açıklamada bulundu. SABAH Spor'un sorusunu yanıtlayan Osimhen, dikkat çeken bir cevap verdi.

"KONUŞUYUROZ AMA..."

Osimhen, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan vatandaşı Osayi-Samuel ile Galatasaray ile ilgili konuşup konuşmadığı konusunda gelen soruya yönelik, 'Osayi benim arkadaşım. Konuşuyoruz ama bu konu hakkında değil' cevabını verdi.

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Osimhen'den Osayi açıklaması! Transfer için görüştü mü?
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