Osimhen’den Osayi açıklaması! Transfer için görüştü mü?

"KONUŞUYUROZ AMA..."

Osimhen, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan vatandaşı Osayi-Samuel ile Galatasaray ile ilgili konuşup konuşmadığı konusunda gelen soruya yönelik, 'Osayi benim arkadaşım. Konuşuyoruz ama bu konu hakkında değil' cevabını verdi.