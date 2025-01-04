Osimhen’den Osayi açıklaması! Transfer için görüştü mü?

Namağlup lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek puanını 47'ye çıkardı. Cimbom'un gollerini Osimhen (pen) ve Yunus Akgün kaydetti. Göztepe'nin golünü ise Romulo attı.
OSİMHEN, GÖZTEPE MAÇINI DA BOŞ GEÇMEDİ
Galatasaray'da Victor Osimhen, Süper Lig'de gollerine devam ediyor. Müsabakanın 10. dakikasında penaltıdan fileleri havalandıran Nijeryalı santrfor, Süper Lig'de 12. maçında 10. golüne ulaştı. Ayrıca Osimhen, Süper Lig'deki son 4 maçında 4. golünü kaydetmiş oldu.
"KONUŞUYUROZ AMA..."
Osimhen, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan vatandaşı Osayi-Samuel ile Galatasaray ile ilgili konuşup konuşmadığı konusunda gelen soruya yönelik, 'Osayi benim arkadaşım. Konuşuyoruz ama bu konu hakkında değil' cevabını verdi.
Victor Osimhen, Osayi Samuel ile görüştüğü iddialarına yanıt verdi.— Sabah Spor (@sabahspor) January 4, 2025
🎙️Tarık Z. Akan / SABAH Spor Özel pic.twitter.com/Q9aGrIc8Vm