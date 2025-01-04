SAMSUNSPOR TRABZONSPOR | Fırtına, Samsunspor deplasmanında! 11’ler belli oldu...

Ligde en son Sipay Bodrum FK'yi sahasında 1-0 mağlup eden Trabzonspor, 19 puanla 13. sırada yer alırken, 3.sıradaki Samsunspor'un 30 puanı bulunuyor.

İKİ TAKIMIN 11'LERİ

SAMSUNSPOR: Okan, Soner, Yunus, Satka, Zeki, Celil, Bennasser, Emre, Holse, Kingsley, Marius

TRABZONSPOR: Uğurcan, Malheiro, Serdar Saatçı, Batagov, Eren Elmalı, Lundstram, Ozan Tufan, Cihan Çanak, Cham, Nwakaeme, Banza.

EKSİKLER

Samsunspor'da Ntcham, Laura, Dimata ve Tait, Noel tatili sonrasında takıma geç katıldıklarını için kadroda yer almadı. Van Drongelen ise kart cezalısı. Trabzonspor'da da Mendy kart cezası nedeniyle forma giyemezken Visca da sakatlığı nedeniyle sahada olmayacak.