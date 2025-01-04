Şanlıurfa’da gol sesi çıkmadı!

Şanlıurfaspor, Trendyol 1'İnci Lig'in 18'inci haftasında sahasında Çorum FK'yı ağırladı. Mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.
Bu sonuçla Şanlıurfaspor 22, Çorum FK ise 26 puana yükseldi. Ligde gelecek hafta Erzurumspor FK - Şanlıurfaspor, Çorum FK - İstanbulspor maçları oynanacak.
STAT: Şanlıurfa 11 Nisan
ŞANLIURFASPOR: Tokotaev- Miraç, Fatih, Nafican, Hasan Hüseyin (Dk. 83 Ahmet Gökbakar), Burak Can, Forsell (Dk. 46 Cuma), Hakan (Dk. 75 Amar Begiç), Ofosu (D. 81 Stefan), Aly Malle, Kayode
ÇORUM FK: Hüseyin- Kerem, Zargo Toure, Erkan Kaş, Atila Turan, Atakan Cangöz (Dk. 84 Mustafa Yalçınkaya), Ferhat, Amar Çatiç (Dk. 68 Eren), Suat, Bartolomeu (Dk.83 Landre), Kassongo (Dk 45. Ahmethan)