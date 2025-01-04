Süper Lig’de günün VAR hakemleri açıklandı!

Trendyol Süper Lig'de bu akşam Galatasaray - Göztepe ve Samsunspor- Trabzonspor maçları oynanacak. Her iki mücadelenein de Video Yardımcı Hakemi (VAR) açıklandı.

Bu akşam saat 19.00'da RAMS Park'ta karşılaşacak Galatasaray - Göztepe maçını Alper Akarsu yönetecek. Akarsu'nun yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Deniz Caner Özaral yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Mehmet Ali Özer olacak.

Mücadelede VAR koltuğunda Alper Çetin oturacak. Çetin'e, AVAR'da Volkan Ahmet Narinç eşlik edecek.

SAMSUNSPOR - TRABZONSPOR MAÇINDA VAR HAKEMİ UĞURLU

Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak Samsunspor - Trabzonspor maçında ise hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak. Türkmen'in yardımcıları Mehmet Emin Tuğral ve Serkan Çimen olacak.

Dördüncü hakem ise Reşat Onur Coşkun olacak. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu oldu.