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Giriş Tarihi: 4.1.2025

Thomas Reis acımadı!

Thomas Reis acımadı!
SÜPER Lig'de Trabzonspor'u konuk edecek Samsunspor'da 4 oyuncu disiplin gerekçesi ile kadro dışı bırakıldı. Teknik direktör Thomas Reis'in aldığı karar doğrultusunda tatilden geç dönen futbolcular, kadroya dahil edilmedi. Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada, "Oyuncularımız Olivier Ntcham, Landry Dimata, Gaetan Laura ve Flavien Tait, noel tatili sonrası takıma geç katıldıkları ve taktik çalışmalarını kaçırdıkları için, teknik direktörümüz Thomas Reis'in vermiş olduğu karar doğrultusunda yarın oynanacak Trabzonspor A.Ş. müsabakası kadrosunda yer alamayacaklardır" ifadelerine yer verildi. Kadroya alınmayan futbolcular bu sezon 9 gole imza atmışlardı.
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Thomas Reis acımadı!
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