Trendyol 1. Lig: Boluspor’dan 4 gollü galibiyet!

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Yeni Malatyaspor ile Boluspor karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Burak Pakkan yönetti.

Boluspor, mücadeleden 4-2'lik skorla galip ayrıldı. Boluspor'a galibiyeti getiren golleri 10'uncu dakikada Khouma Babacar, 15'inci dakikada Jefferson, 60'ıncı dakikada Mukairu ile 80'inci dakikada Siraçhan Nas kaydetti.

Yeni Malatyaspor'un golleri ise 26'ıncı dakikada penaltıdan Mert Miraç Altıntaş ve 89'uncu dakikada Enes Savucu'dan geldi.

Bu sonucun ardından Boluspor, 25 puana yükselirken, Yeni Malatyaspor ise -21 puanla ligin son sırasında kaldı. Ligde gelecek hafta Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Boluspor ise Adanaspor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR:

10. dakikada Berk'in ara pasında topla buluşan Babacar, topu kalecinin üzerinden aşırtarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

15. dakikada Avramovski'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içine giren Jefferson topu kalecinin sağından ağlarla buluşturdu. 0-2

24. dakikada defans arkasına atılan topla buluşan Mert Miraç'ın, kaleci Çağlar tarafından düşürülmesinin ardından hakem Burak Pakkan, VAR incelemesi sonrası penaltı noktasını gösterdi.

26. dakikada penaltıda topun başına geçen Mert Miraç'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

60. dakikada Jefferson'un pasında ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Mukairu plase vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-3

79. dakikada Ali'nin pasında Mukairu ceza sahası içinde topla buluştu. Mukaira'nun pasında ise İlhami düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-4

88. dakikada Mert Miraç'ın pasında topla buluşan Enes savunmayı geçerek sağ ayağının dışıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-4

Yeni Malatyaspor: Muhammed Salik, Yiğit, Alperen, Emircan (Kürşat dk. 75), Berat (Eray dk. 71), Atakan, Ferhat, Osman (Ömer dk. 70), Umut, Mert Miraç, Mehmet Emin (Enes dk. 71)

Yedekler: Çınar, Erşan, Mehmet Güneş, Kerem, Burak Efe, Metehan

Boluspor: Çağlar Şahin, Işık, Onur Ulaş, Ali, Onur Atasayar (Hakan dk. 46), Oğuz, Berk (Eren dk. 71), Avramovski (Estrela dk. 71), Jefferson (İlhami dk. 76), Mukairu, Babacar (Anıl dk. 83)

Yedekler: Kubilay, İshak, Vüsal Isgandarli, Idrissa Camara, Hüsamettin

Goller: Mert Miraç (dk. 26 pen.), Enes (dk. 88) (Yeni Malatyaspor), Jefferson (dk. 15), Babacar (dk. 10), Mukairu (dk. 60), İlhami (dk. 79) (Boluspor)