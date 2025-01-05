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Giriş Tarihi: 5.1.2025

Demir’i Davidson eritti

Üst üste iki maç kazanan Adana Demir’i tek golle deviren İstanbul ekibi RAMS Başakşehir, 2025 yılına 3 puanla başladı

Demir’i Davidson eritti

RAMS Başakşehir, Adana Demirspor deplasmanında galibiyeti 1-0'lık skorla aldı. Son iki haftada kazandığı 6 puanla kendini bulan rakibi karşısında zorlanan turuncu- lacivertliler, 32. dakikada Kemen'in ortasına iyi yükselen Davidson kafayla üstünlüğü buldu. İkinci yarıda Adana'nın ataklarını iyi savuşturan Başakşehir, sahadan mutlu ayrıldı. Çağdaş Atan'ın öğrencileri, 2 maç sonra ligde galip gelirken 4 müsabakanın ardından deplasmanda kazandı. Başakşehir, puanını 26'ya çıkarırken Adana Demir 5 ile son sırada kaldı.

G.SARAY MAÇINDA YOKLAR
Başakşehir'de Miguel Crespo ve Berat Özdemir gördükleri sarı kartla Galatasaray maçında cezalı duruma düştü. Ayrıca sakatlanan Leo Duarte de oyuna devam edemedi. Yerini Emre Kaplan'a bıraktı.

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Demir’i Davidson eritti
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