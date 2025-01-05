Demir’i Davidson eritti

RAMS Başakşehir, Adana Demirspor deplasmanında galibiyeti 1-0'lık skorla aldı. Son iki haftada kazandığı 6 puanla kendini bulan rakibi karşısında zorlanan turuncu- lacivertliler, 32. dakikada Kemen'in ortasına iyi yükselen Davidson kafayla üstünlüğü buldu. İkinci yarıda Adana'nın ataklarını iyi savuşturan Başakşehir, sahadan mutlu ayrıldı. Çağdaş Atan'ın öğrencileri, 2 maç sonra ligde galip gelirken 4 müsabakanın ardından deplasmanda kazandı. Başakşehir, puanını 26'ya çıkarırken Adana Demir 5 ile son sırada kaldı.

G.SARAY MAÇINDA YOKLAR

Başakşehir'de Miguel Crespo ve Berat Özdemir gördükleri sarı kartla Galatasaray maçında cezalı duruma düştü. Ayrıca sakatlanan Leo Duarte de oyuna devam edemedi. Yerini Emre Kaplan'a bıraktı.