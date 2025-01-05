Manchester United, Liverpool’a çelmeyi taktı!

AMORIM, 3 MAÇ SONRA PUAN ALDI

Bu sonuçla Arne Slot'un öğrencileri 3 hafta sonra puan kaybederken, Ruben Amorim'in takımı ise 3 maç sonra puan aldı. Liverpool 46 puanla liderliğini sürdürürken, Manchester United da 23 puanla 13. sıraya çıktı.

Premier Lig'de gelecek Liverpool, Nottingham Forest'a konuk olacak, Manchester United ise Southampton'u ağırlayacak.