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Giriş Tarihi: 5.1.2025 22:08

Manchester United, Liverpool'a çelmeyi taktı!

Premier Lig'in 20. haftasında lider Liverpool evinde karşılaştığı Manchester United ile 2-2 berabere kaldı. Liverpool'un gollerini Gakpo ve Salah (pen) atarken, Manchester United'ın gollerini ise Lisandro Martinez ve Amad Diallo attı.

İHA
Manchester United, Liverpool’a çelmeyi taktı!

Premier Lig'in 20. haftasında Liverpool ile Manchester United, Anfield'da karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmazken, Manchester, 52. dakikada Lisandro Martinez'in attığı golle 1-0 öne geçti. Hızlı cevap veren ev sahibi ekibi 59. dakikada Cody Gakpo ile eşitliği yakaladı.

GOL DÜELLOSUNDA KAZANAN YOK

Liverpool, 70. dakikada Mohamed Salah'ın penaltıdan kaydettiği golle 2-1 öne geçse de konuk takım 80. dakikada Amad Diallo ile skoru 2-2'ye getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca müsabaka 2-2 berabere sona erdi.

AMORIM, 3 MAÇ SONRA PUAN ALDI

Bu sonuçla Arne Slot'un öğrencileri 3 hafta sonra puan kaybederken, Ruben Amorim'in takımı ise 3 maç sonra puan aldı. Liverpool 46 puanla liderliğini sürdürürken, Manchester United da 23 puanla 13. sıraya çıktı.

Premier Lig'de gelecek Liverpool, Nottingham Forest'a konuk olacak, Manchester United ise Southampton'u ağırlayacak.

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Manchester United, Liverpool'a çelmeyi taktı!
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