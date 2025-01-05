Tayyip Talha’dan Beşiktaş’a kötü haber!

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş deplasmanda Çaykur Rizespor 1-1 berabere kaldı. Ligde kötü gidişatı durduramayan siyah-beyazlı takıma bir kötü haber de Tayyip Talha'dan geldi.
4 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK
Çaykur Rizespor maçının 41. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Tayyip Talha Sanuç'un durumu belli oldu. MR'ı çekilen 25 yaşındaki stoperin sağ uyluk ara adale kas tendon bileşkesinde gerilme ve kısmi yırtık saptandı. Tedavi süreci başlayan Tayyip Talha, 4 ila 6 hafta arasında yeşil sahalardan uzak kalacak.