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Giriş Tarihi: 5.1.2025 09:40

Tayyip Talha'dan Beşiktaş'a kötü haber!

Beşiktaş'ta Tayyip Talha şoku yaşanıyor... Sakatlık problemleriyle başı dertte olan deneyimli oyuncu son oynanan Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. MR'ı çekilen 25 yaşındaki stoperin sağ uyluk ara adale kas tendon bileşkesinde gerilme ve kısmi yırtık saptandı ve 4 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Tayyip Talha’dan Beşiktaş’a kötü haber!

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş deplasmanda Çaykur Rizespor 1-1 berabere kaldı. Ligde kötü gidişatı durduramayan siyah-beyazlı takıma bir kötü haber de Tayyip Talha'dan geldi.

4 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK

Çaykur Rizespor maçının 41. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Tayyip Talha Sanuç'un durumu belli oldu. MR'ı çekilen 25 yaşındaki stoperin sağ uyluk ara adale kas tendon bileşkesinde gerilme ve kısmi yırtık saptandı. Tedavi süreci başlayan Tayyip Talha, 4 ila 6 hafta arasında yeşil sahalardan uzak kalacak.

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Tayyip Talha'dan Beşiktaş'a kötü haber!
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