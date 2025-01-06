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Giriş Tarihi: 6.1.2025 19:23

Çorum FK'de Kabongo Kasongo ile yollar ayrıldı

Trendyol 1. Lig takımlarından Çorum FK, sezon başında 2 yıllık sözleşme imzaladığı Kabongo Kasongo ile yollarını ayırdığını duyurdu.

İHA
Çorum FK’de Kabongo Kasongo ile yollar ayrıldı

Çorum FK, Kabongo Kasongo ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Kasongo ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmenin feshedildiği ifade edildi.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Kabongo Kasongo ile karşılıklı anlaşarak sözleşmemizi sonlandırmış bulunmaktayız. Kulübümüze katkılarından dolayı kendisine teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANMIŞTI

Çorum FK, 30 yaşındaki hücum oyuncusu Kabongo Kasongo ile 19 Temmuz 2024 tarihinde 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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Çorum FK'de Kabongo Kasongo ile yollar ayrıldı
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