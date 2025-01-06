Danso adım adım Fenerbahçe’ye

Fenerbahçe'nin stoper transferindeki ilk hedefi Kevin Danso… Sarı-lacivertliler, Lens'te forma giyen 26 yaşındaki futbolcu için Fransız kulübüyle temaslarına devam ediyor. Görüşmelerin olumlu gittiği öğrenilirken, teknik direktör Jose Mourinho'nun da Avusturyalı futbolcuyu ısrarla istediği ve bonservis pazarlıklarında farkın azaldığı aktarıldı.
Lens'te 11 karşılaşmada ilk 11'de oynayan Danso, maç başına 5.2 tehlike engelleme karnesiyle oynarken 1 kez penaltıya sebebiyet verdi. Kanarya'nın stoper listesindeki diğer isim ise PSG'den Milan Skriniar. Slovak oyuncuyla Galatasaray da ilgileniyor.