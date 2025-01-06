Danso adım adım Fenerbahçe’ye

Fenerbahçe'nin stoper transferindeki ilk hedefi Kevin Danso… Sarı-lacivertliler, Lens'te forma giyen 26 yaşındaki futbolcu için Fransız kulübüyle temaslarına devam ediyor.Lens'te 11 karşılaşmada ilk 11'de oynayan Danso, maç başına 5.2 tehlike engelleme karnesiyle oynarken 1 kez penaltıya sebebiyet verdi. Kanarya'nın stoper listesindeki diğer isim ise PSG'den Milan Skriniar. Slovak oyuncuyla Galatasaray da ilgileniyor.