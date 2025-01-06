En kötü Fırtına!

Lige verilen ara sonrası Samsun deplasmanına mutlak galibiyet parolası ile giden Trabzonspor, evine eli boş dönerek düşüşünü sürdürdü. Bordomavili ekip, sezonun geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde ederken, 17 maçta sadece 19 puan toplayabildi.
Bu tablo, lig tarihinin en kötü Trabzonspor performansı olarak kayıtlara geçti. 2024-25 sezonunda üst üste iki maç kazanamayan Fırtına'ya Abdullah Avcı sonrası teknik direktörlük görevine getirilen Şenol Güneş de istediği dokunuşu yapamadı. Bordo-mavililer, Süper Lig tarihinde ilk kez aynı çalıştırıcı yönetiminde üst üste beş deplasman mağlubiyeti yaşadı.
KARADENİZ'DE ESMEYİ UNUTTU
Trabzonspor,
bu sezon Karadeniz
ekipleriyle oynadığı
maçlarda varlık gösteremedi.
Çaykur
Rize'ye 3-1 yenilerek
rakibi karşısında
üst üste 4. mağlubiyetini
yaşayan
bordo-mavili ekip,
Samsunspor önünde
de tutunamadı.
Kırmızı-beyazlılara
son iki karşılaşmada
da boyun eğdi.
ADRYELSON KİRALIK GELİYOR
Savunma hattını güçlendirmek isteyen Trabzonspor, Brezilyalı stoper Adryelson'u kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Bordo-mavili kulüp, 26 yaşındaki stoper ile anlaşırken, kulübü Lyon ile görüşmelerde önemli mesafe kat etti. Sezonun ilk yarısını Botafogo'da kiralık geçiren Adryelson, Fransız ekibine geri döndü ancak kadro derinliğinde şans bulamadı.
Trabzonspor'un zorunlu satın almasız opsiyonla kiralamayı hedeflediği futbolcuyla CSKA Moskova da ilgileniyor.