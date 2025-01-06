En kötü Fırtına!

Lige verilen ara sonrası Samsun deplasmanına mutlak galibiyet parolası ile giden Trabzonspor, evine eli boş dönerek düşüşünü sürdürdü.Bu tablo, lig tarihinin en kötü Trabzonspor performansı olarak kayıtlara geçti. 2024-25 sezonunda üst üste iki maç kazanamayan Fırtına'ya Abdullah Avcı sonrası teknik direktörlük görevine getirilen Şenol Güneş de istediği dokunuşu yapamadı.Trabzonspor,bu sezon Karadenizekipleriyle oynadığımaçlarda varlık gösteremedi.ÇaykurRize'ye 3-1 yenilerekrakibi karşısındaüst üste 4. mağlubiyetiniyaşayanbordo-mavili ekip,Samsunspor önündede tutunamadı.Kırmızı-beyazlılarason iki karşılaşmadada boyun eğdi.Savunma hattını güçlendirmek isteyen Trabzonspor, Brezilyalı stoper Adryelson'u kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Bordo-mavili kulüp, 26 yaşındaki stoper ile anlaşırken, kulübü Lyon ile görüşmelerde önemli mesafe kat etti.Trabzonspor'un zorunlu satın almasız opsiyonla kiralamayı hedeflediği futbolcuyla CSKA Moskova da ilgileniyor.