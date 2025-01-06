Gaziantep 90+2’de ofsayta takıldı

Ligin orta sıralarında yer alan iki takımın İstanbul'daki mücadelesinde Kasımpaşa ile Gaziantep FK 2-2 berabere kaldı. Dakikalar 90'ı gösterdiğinde 2 kez ağları sarsan Da Costa (Kasımpaşa) ile Okereke ve Halil'in (G.Antep) golleriyle tabelada beraberlik vardı.
90+2'de Lungoyi'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Ancak yapılan VAR incelemesinin ardından gol iptal edilince mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Rizespor-Beşiktaş karşılaşmasının ardından bu maçta da yarı otomatik ofsayt sistemi ile ilgili tartışma yaşandı.
Bu arada Halil Dervişoğlu 2.5 yıl aradan sonra ligde golle buluştu.