Göztepe TFF’ye gidiyor!

Göztepe'de yönetim, yaptığı sert açıklama ile hakem kararlarına tepki gösterdi. Bugün 10.00'da TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret edecek olan onursal başkan Mehmet Sepil ve başkan Rasmus Ankersen, eleştirilerini ve isteklerini sıralayacak. Resmi siteden yapılan açıklamada ise özetle şu ifadeler vardı: "Ligde yaşananlara baktığımızda, hak'tan ve hak yemekten korkmak bir yana... Hak yemenin, hakemler aracılığıyla legalleştiğini görmek artık yüz kızartmaktadır. Kimin şampiyon olacağı, kimin kupa alacağı, kimin düşeceği artık yeşil sahada oynanan futbol yerine hakemlerin belirlediği bir lig haline gelmiştir. O nedenle geçici olarak yabancı hakemlik sisteminin ivedilikle kurulması şarttır."