İtalya Süper Kupası’nda muhteşem son! Milan, geriden gelerek Inter’i mağlup etti...

CONCEICAO'DAN MÜTHİŞ BAŞLANGIÇ

Milan'ın Paulo Fonseca ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktörlük görevine getirdiği Portekizli teknik adam Sergio Conceiçao, Süper Kupa Final maçında Inter'i 3-2 ile geçerek İtalya serüvenindeki ilk kupasını kazanmış oldu. 2023-2024 sezonu itibarıyla Portekiz ekibi Porto ile yollarını ayıran Conceiçao, Milan yönetimindeki ilk maçını İtalya Süper Kupa Yarı Final müsabakasında Juventus'a karşı çıkmıştı. Juventus'u 2-1 ile geçen Milan, finalde de Inter'i 3-2 mağlup ederek zafere ulaştı. Bu zaferle birlikte 50 yaşındaki tecrübeli teknik adam, 13'üncü kupasını kazanmış oldu. Daha önce Conceiçao Porto ile; 3 Portekiz Ligi, 4 Portekiz Kupası, 3 Portekiz Süper Kupası, 1 kez Portekiz Lig Kupası kazanırken, Standard Liege yönetiminde de 1 Belçika Kupası kazanmıştı.