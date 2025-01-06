Kerem’e eleştiri: Artık büyüsü bozuldu

Benfica, Portekiz Ligi'nde Braga'ya 2-1 yenilirken Kerem Aktürkoğlu'nun performansını ülke basını eleştiri yoğmuruna tuttu. Kerem'in sezona müthiş başlamasına rağmen son haftalarda durulduğunu belirten A Bola Gazetesi, 10 üzerinden 3 puan verdiği 24 yaşındaki oyuncu için "Türk Harry Potter, rakiplerini artık büyüleyemiyor ve bunu beş veya altı maçtır yapıyor" değerlendirmesinde bulundu. Mais Futebol,yorumunu yaptı. Publico Gazetesi'nde deifadelerini kullandı.