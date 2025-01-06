Kerem’e eleştiri: Artık büyüsü bozuldu

Benfica, Portekiz Ligi'nde Braga'ya 2-1 yenilirken Kerem Aktürkoğlu'nun performansını ülke basını eleştiri yoğmuruna tuttu. Kerem'in sezona müthiş başlamasına rağmen son haftalarda durulduğunu belirten A Bola Gazetesi, 10 üzerinden 3 puan verdiği 24 yaşındaki oyuncu için "Türk Harry Potter, rakiplerini artık büyüleyemiyor ve bunu beş veya altı maçtır yapıyor" değerlendirmesinde bulundu. Mais Futebol, "Kerem, Benfica adına belki de sezonun en başarısız oyunlarından birini sergiledi"
yorumunu yaptı. Publico Gazetesi'nde de "Türk Milli futbolcunun formunda düşüş görüldü. Ligde ilk 10 maçında 6 gol atarak sezona ilham verici bir başlangıç yaptıktan sonra 1 gol attı"
ifadelerini kullandı.