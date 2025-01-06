Mikautadze’de ikinci perde

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "İcardi'nin sakatlığı sonrası ön tarafta her yerde oynayabilecek bir oyuncu bizim için şart oldu'' diyerek ara transferdeki önceliğini belirtti. Buruk'un işaret ettiği isim ise üç senedir takip ettiği Georges Mikautadze. Lyon'a ilk teklifini 17 milyon Euro olarak sunan ancak olumsuz cevap alan sarı-kırmızılılar bu hafta ikinci kez masaya oturacak. 18+2 milyon Euro bonus teklifini net 20 milyon Euro seviyesine çıkaracak Galatasaray cephesi, 24 yaşındaki Mikautadze'yi de ilk 11 kozu ile ikna edecek.