Trendyol 1. Lig: Sakaryaspor ile Gençlerbirliği yenişemedi!

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Sakaryaspor ile Gençlerbirliği karşılaştı. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan maç, başladığı gibi 0-0'lık eşitlikle sona erdi.
Bu sonucun ardından ev sahibi Sakaryaspor 22 puanla 18. sırada yer alırken, Gençlerbirliği 24 puanla 14. sırada bulunuyor.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Sakaryaspor: Szumski, Kahraman Demirtaş, Bülent Uzun, Murat Cem Akpınar (Dk. 68 Emircan Altıntaş), Fernando, Aabid, Oğuzhan Çapar (Dk. 90+1 Erdi Dikmen), Cebrail Karayel, Totre, Mendy (Dk. 75. Saint Louis), Simon
Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Djitte (Dk. 75 Sami Gökhan Altıparmak), Etebo, Metehan Mimaroğlu (Dk. 90+1 Rahman Buğra Çağıran), Mete Kaan Demir (Dk. 56 Nalepa), Oğuzhan Berber, Mikail Okyar, Alperen Babacan, Ensar Kemaloğlu, Fıratcan Üzüm (Dk. 75 Samed Onur), Sinan Osmanoğlu