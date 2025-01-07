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Giriş Tarihi: 7.1.2025 14:44

Adı Fenerbahçe ile anılan Heung-Min Son, 2026’ya kadar Tottenham’da

Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Güney Koreli futbolcu Heung-Min Son’un opsiyonunu kullanarak sözleşmesinin 2026 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

İHA
Adı Fenerbahçe ile anılan Heung-Min Son, 2026’ya kadar Tottenham’da

Premier Lig temsilcisi Tottenham, Heung-Min Son'un sözleşmesinde bulunan opsiyonu kullandığını ve Güney Koreli futbolcunun 2026 yılına kadar takımda kalacağını duyurdu. Konuyla ilgili Kuzey Londra ekibinin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, Son'un takımda kalmasından dolayı mutluluk duydukları ifade edildi.

32 yaşındaki futbolcunun ismi, transfer gündeminde birçok takımla anılıyordu. Son, bu sezon 17'si Premier Lig, 2'si EFL Cup ve 4'ü UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 23 maçta forma giyerken, 7 gol, 6 asistlik katkı sağladı.

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Adı Fenerbahçe ile anılan Heung-Min Son, 2026’ya kadar Tottenham’da
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