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Giriş Tarihi: 7.1.2025 20:07

Başakşehir, Christopher Operi'yi transfer etti!

Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Le Havre kulübünde forma giyen Christopher Operi'yi kadrosuna dahil etti.

AA
Başakşehir, Christopher Operi’yi transfer etti!

RAMS Başakşehir, Christopher Operi'yi transfer ettiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden Le Havre kulübünde forma giyen Fildişi Milli Takımı futbolcusu Christopher Operi ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı. Christopher Operi'ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." denildi.

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Başakşehir, Christopher Operi'yi transfer etti!
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