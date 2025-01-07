Beşiktaş’ta Halim Okta’dan galibiyet yorumu!

Beşiktaş'ta teknik sorumlu Halim Okta, Sivasspor'u 1-0 yendikleri maçın ardından BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Okta, kupada ilk maçlarına çıktıklarını belirtti.

Zor maç olacağını tahmin ettiklerini dile getiren Okta, "Bu maç öncesinde oyuncularımızla yaptığımız güreşmede onlardan gerek taktik anlamında, gerekse oyun içerisinde yapacakları şeylerle ilgili istediklerimizin hemen hemen tamamını ilk yarıda oyuncularımız uyguladı." dedi.

"YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

Karşılaşmanın ilk yarısında golü de bulduklarını aktaran Okta, şunları kaydetti:

"Topun hakimiyeti tamamen bizdeydi, iyi bir ilk yarı geçirdik. Sonra ikinci yarıda özellikle 60. dakikadan itibaren biraz topu fazla rakibe verdik. Oyuncularımız biraz geriye çekildi, rakibi daha önde tutalım istiyorduk. Son haftalardaki skorlardan kaynaklanan skoru koruma içgüdüsüyle biraz kendi sahamızda kaldık ve topu rakibe verdik. Ama sonuçta kazandık. Kazandığımız için çok mutluyuz, Yolumuza devam edeceğiz."