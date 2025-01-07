Fatih Terim’den ‘kral’ başlangıç!

SUUDİ Arabistan ekibi Al Shabab'ın başına geçen Fatih Terim, ilk sınavını Kral Kupası çeyrek final maçında verdi.Al Shabab'a turu getiren golleri, 2. dakikada Daniel Podence ve 26. dakikada Abderrezak Hamdallah kaydetti. Konuk ekibin tek sayısını Al-Rashidi attı. Fatih Terim'in takımı Al Shabab'ın ilk karşılaşmasında tribünlerde Galatasaray formalı taraftarların oluşu dikkat çekti. Siyah-beyazlı ekip bir sonraki maçını 10 Ocak Cumartesi günü ligde Al Ahli ile oynayacak.