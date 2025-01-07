Fenerbahçe’nin Osayi Samuel’e yaptığı maaş teklifi belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe iç transferde de hareketlilik yaşanıyor. Fenerbahçe, deneyimli sağ beki Osayi-Samuel'e sözleşme uzatma konusunda resmi teklifini iletti. Nijeryalı futbolcunun yapılan teklife cevap vermesi bekleniyor.

OSAYi'YE 3 YIL İÇİN 6 MİLYON €

Hatayspor maçında da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 27 yaşındaki futbolcu, senelik 2.5 milyon Euro'ya yakın bir net maaş talep ediyor. Sarı-lacivertli yönetimse üç yıl için toplamda 6 milyon Euro vermeyi planlıyor. Osayi-Samuel tarafı henüz bu teklife net bir geri dönüş yapmadı.