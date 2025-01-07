Göztepe, ligde üst üste iki hafta evinde oynayacak

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, ilk 18 haftada sergilediği performansla dikkatleri çekmeyi başardı. Bu süreçte oynadığı 17 karşılaşmada 8 galibiyet 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan İzmir ekibi, topladığı 28 puanla Avrupa potasının bir basamak arkası olan 5. sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, iç saha ve dış sahada şu ana kadar iki farklı görüntü çizdi. Evinde oynadığı 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberliğe imza atan Göztepe, dış sahada ise 9 maçta 1 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etti. Gürsel Aksel Stadyumu'nda hata yapmayan İzmir ekibi, sıradaki iki lig maçını iç sahada oynayacak. 13 Ocak Pazartesi günü Kasımpaşa'yı konuk edecek sarı-kırmızılılar, hemen arkasından da 19 Ocak Pazar günü Antalyaspor'u ağırlayacak. Teknik direktör Stanimir Stoilov ve öğrenciler, bu süreci 6 puanla geçerek tekrar Avrupa potasına girmeyi hedefliyor.

GÖZTEPE, İÇ SAHADA LİGİN EN BAŞARILI İKİ TAKIMINDAN BİRİSİ

Bu sezon itibarıyla taraftarının önünde yenilgi yüzü görmeyen Göztepe, Gürsel Aksel Stadyumu'nda topladığı 22 puanla önemli başarıya imza attı. 7 galibiyet 1 beraberlik elde eden İzmir ekibi, iç sahada 26 puan toplayan Galatasaray'ın ardından bu alanda en iyi takım konumunda bulunuyor. Göztepe'nin ardından evinde en çok puan toplayan bir diğer takım ise 21 puanla Fenerbahçe oldu.