Trabzonspor’da orta sahaya Tolisso hamlesi

Devre arası transfer döneminde orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor'da önemli bir isim gündeme geldi. Bordo-mavili ekip Lyon forması giyen Corentin Tolisso'yu kadrosuna katmak istiyor.

Listenin ilk sırasında yer alan 30 yaşındaki futbolcu için kiralama teklifi yapan Trabzonspor transfer için yanıt bekliyor.

Anlaşma sağlanmaması halinde rotayı İngiltere'ye çevirecek. Karadeniz ekibinde Tolisso'nun alternatif ise Bournemouth forması giyen 28 yaşındaki Philip Billing...

Danimarkalı futbolcu bu sezon sadece 10 maçta toplamda 176 dakika süre alırken sezonun geri kalanında daha fazla şans bulacağı bir takımda forma giymek istiyor.