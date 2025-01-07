ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI: Fatih Karagümrük, Rizespor’u tek golle geçti!

Türkiye Kupası A Grubu'nda Fatih Karagümrük ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda ve saat 15.30'da başlayan karşılaşmada Reşat Onur Çoşkunses düdük çaldı. Çoşkunses'in yardımcılıklarını ise Emrah Ünal ve Serdar Osman Akarsu üstlendi.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da girdiği pozisyonları değerlendiremedi ve devre 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Konuk ekipte teknik direktör İlhan Palut; Ali Sowe, Ghezzal, Akintola Hadziahmetovic gibi tecrübeli oyuncuları oyuna aldı.

İLK YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI

İkinci yarıda topa daha çok sahip olan Çaykur Rizespor, skoru değiştiremedi. Karşılaşmada öne geçen taraf ise ev sahibi ekip Fatih Karagümrük oldu.

KARAGÜMRÜK'E TEK GOL YETTİ

Emrecan'ın ayağının kayması sonucunda orta sahada araya giren Ahmet Sivri, ceza sahasına kadar girdikten sonra müsait durumdaki Çağtay Kurukalıp'a çıkartı. Çağtay, topu boş ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Fatih Karagümrük sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti.