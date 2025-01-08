Ankaragücü sahasında İskenderun’a yakalandı

Trendyol 1. Lig ekibi MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Nesine 2. Lig ekibi İskenderunspor ile 1-1 berabere kaldı. Eryaman Stadı'ndaki mücadelede 45. dakikada ceza yayının üzerinde Varga'nın sert şutunda öne geçen Başkent ekibi, 79. dakikada kaleciden dönen topu altıpasın içinde tamamlayan Muhammet Beşir'e engel olamadı.
Bu sonuçla iki takım gruba birer puanla başladı. Öte yandan Ankaragücü'nde Schulz, maçın 83. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi. Oyuncu değişikliği hakkı kalmayan sarı-lacivertliler, kalan bölümü 10 kişi tamamladı.