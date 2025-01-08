Kırklarelispor- Bodrum FK maçında gol yağmuru!

Futbolseverleri bir araya getiren ve A Spor ekranlarından yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması heyecanı devam ediyor. D Grubu'nda mücadele eden Kırklarelispor ile Bodrum FK, grup aşamalarındaki ilk maçlarında Kırklareli Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

İLK YARIDA 6 GOL

İlk yarıda adeta gol düellosu yaşandı. Karşılıklı gollerin ardından ilk devre 3-3 sona erdi.

İKİNCİ YARI DA GOLLE BAŞLADI

İkinci yarıya da hızlı başlayan Kırklaerelispor, Bodrum FK savunmasının hatası sonrasında golü buldu ve maçta 4-3 öne geçti.

Mücadelenin skorunu belirleyen gol ise 73. dakikada Celal Dumanlı'dan geldi ve müsabaka 4-4'lük beraberlikle sonuçlandı.

Kırklarelispor: Burak Sarı, Bedirhan Özyurt, Oğuz Çetinkaya, Erdoğan Kaya, Muhammet Raşit Yöndem, Denizhan Taşkan, Erdem Dikbasan, Okan Derici, Semih Üstün, Taşkın Kartal, Eray Karataş

Bodrum FK: Gökhan Akkan, Üzeyir Ergün, Herelle, Oğulcan Başol, Samet Yalçın, Obekpa, Ahmet Aslan, Gökdeniz Bayrakdar, Puşcaş, Haqi, Enes Öğrüce