Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Türkiye Kupası: Galatasaray - Başakşehir | Buruk'tan sürpriz 11
Giriş Tarihi: 8.1.2025 19:19 Son Güncelleme: 8.1.2025 19:28

Türkiye Kupası: Galatasaray - Başakşehir | Buruk'tan sürpriz 11

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamalarında heyecan devam ediyor. Galatasaray bugün RAMS Park'ta zorlu rakibi Başakşehir'i konuk ediyor. Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı takımın ilk 11'i belli oldu. Maç saat 20:30'da ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.

Türkiye Kupası: Galatasaray - Başakşehir | Buruk’tan sürpriz 11

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup heyecanı devam ediyor. C Grubu'nda Galatasaray evinde bugün RAMS Başakşehir'i konuk ediyor. İki takım da kupaya 3 puanla başlamak istiyor.

Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı takımın ilk 11'i belli oldu. Maç saat 20:30'da ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.

BURUK'TAN SÜRPRİZ KADRO

GALATASARAY: Günay, Jelert, Metehan, Sanchez, Abdülkerim, Berkan, Sallai, Yusuf Demir, Efe Akman, Kerem Demirbay, Batshuayi.

BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Hamza, Ba, Opoku, Lima, Berat, Deniz, Kemen, Crespo, Figueiredo, Piatek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye Kupası: Galatasaray - Başakşehir | Buruk'tan sürpriz 11
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA