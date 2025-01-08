Türkiye Kupası: Galatasaray - Başakşehir | Buruk’tan sürpriz 11

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup heyecanı devam ediyor. C Grubu'nda Galatasaray evinde bugün RAMS Başakşehir'i konuk ediyor. İki takım da kupaya 3 puanla başlamak istiyor.
Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı takımın ilk 11'i belli oldu. Maç saat 20:30'da ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.
BURUK'TAN SÜRPRİZ KADRO
GALATASARAY: Günay, Jelert, Metehan, Sanchez, Abdülkerim, Berkan, Sallai, Yusuf Demir, Efe Akman, Kerem Demirbay, Batshuayi.
BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Hamza, Ba, Opoku, Lima, Berat, Deniz, Kemen, Crespo, Figueiredo, Piatek.