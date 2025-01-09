Galatasaray haberi: Hakim Ziyech’e talip çıktı! Teklif hazırlığına geçtiler...

Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları devam ederken, takımda kalacak ve gidecek oyuncuların da durumu merak ediliyor.

Fransız basını, sarı-kırmızılı takımın yollarını ayırmaya hazırlandığı Hakim Ziyech ile ilgili flaş transfer gelişmesini duyurdu.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN TALİP

Habere göre, Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Fateh, Ziyech'in durumunu soruşturmaya başladı ve bir teklif hazırlığına geçti.

OLYMPIAKOS İSTEMEDİ

Premier Lig takımlarından Ipswich Town ve Wolverhampton ile Fransa Ligue 1'den Nice gibi birçok kulübün ilgilendiği iddia edilen Faslı futbolcunun Olympiakos tarafından reddedildiği ifade edilmişti.

Galatasaray formasını 34 resmi maçta giyen Ziyech, 8 gol ve 5 asist katkısı yaptı. (Bladi)