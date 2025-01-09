Resmen yabancı

TFF, SABAH Spor'un iki gündür yazdığı kritik toplantıyı dün Riva'da gerçekleştirdi. Alınan kararlar şu açıklamayla duyuruldu: "VAR uygulamaları üzerinden yaşanan tartışmaların futbol iklimine olumsuz etkileri olduğu gözlemlenmiştir. Bu durumun önüne geçmek, futbolumuzun marka değerini korumak ve VAR sisteminin daha etkin kullanımını sağlamak amacıyla, Süper Lig'in ikinci yarısında geçici bir süreyle yabancı VAR hakemi uygulamasına geçilmesi kararı alınmıştır. Geçiş sürecinin, genç hakemlerimizin gelişimine ve yetkinlik kazanmasına imkan tanıyacağı değerlendirilmektedir. Bununla beraber, genç hakemlerimizin gelişimini ve yetkinliğini en üst seviyeye taşıyarak, Türk futbolunu tamamen yerli hakemlerle yönetme hedefimiz yönündeki çalışmalarımız aynı kararlılıkla sürdürülecektir. Hakemlik sistemindeki bu yapısal dönüşümün futbol iklimini olumlu yönde etkilemesi adına disiplin talimatında ve diğer talimatlarda gerekli tüm revizyonlar yapılacaktır."

PERFORMANSLAR KULÜPLERLE PAYLAŞILACAK

Merkez Hakem Kurulu'nun yeniden yapılandırıldığı ve şirketleşme sürecine de değinilen açıklamada Süper Lig ve Trendyol 1. Lig operasyonlarının, kulüplerin de paydaşı olacağı danışma kurulunun çalışma prensiplerine uygun olarak MHK Başkanı tarafından yürütüleceği vurgulandı. Yönetim süreçlerinin şeffaflaştırılması ve profesyonelleştirilmesi kapsamında hakem atamalarında net ve şeffaf kriterlere bağlı otomatik sistem uygulamasına geçileceği belirtilirken performans değerlendirmelerinin de kulüplerle paylaşılacağı bildirildi.



YAZDIK, DUYURDUK!

SABAH SPOR, TFF'nin alacağı kararı 7 Ocak Salı günkü sayfasında 'Yabancı VAR geri döndü' başlığıyla okurlarına duyurmuştu. Haberde 'Kulüpler Birliği bastırdı.. TFF yabancı VAR'ı kabul etti. Karar çarşamba günü açıklanacak" ifadesi yer almıştı.



BİR GÖRÜŞ

MURAT ÖZBOSTAN

Artık tüm maçlarda! Sağlıklı iletişim için iyi İngilizce şart

SABAH Spor'un günler önce yazdığı kararı TFF resmen açıkladı.. Hayırlı olsun.. Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu biliyorsunuz uzun süre yabancı hakeme itiraz etti.. Ama direnemedi ve pes etti.. Çünkü yangını söndüremedi. Herhalde şu anda en mutsuz isimdir... Fenerbahçe yabancı VAR için TFF'ye şartlar ortaya koyarken diğer 3 büyük kulüp de destek verdi. Bu işin önemli bir maliyeti var.. Hakemlerin getirilmesi, konaklaması, ceplerine konulacak paralar... TFF bunun yükünü herhalde kulüplerle paylaşacak.. Genelde geçen yıl gelen isimlerden devam edecekler.. Buradaki en kilit nokta İngilizce seviyesi... Geçen sezon hem orta hakem hem de AVAR hakemlerinin çok iyi İngilizce bilmeleri üzerine planlama yapılmıştı. Fakat maçlar sınırlıydı, şimdi tüm maçlarda olacak.. Dolayısıyla dil çok önemli bir kriter. Hangi nitelikte hakemler getirilecek? Güven ortamı tesis edilecek mi? Hep beraber göreceğiz. Yoksa tartışmalar daha da büyür gider...