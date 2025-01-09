SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray’dan TFF’ye sert tepki! İstifa çağrısı...

Galatasaray, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun sarı kırmızılı taraftarlar hakkında verdiği kararla ilgili olarak bir açıklama yayınladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten, "Galatasaray taraftarını susturamazsınız" başlığıyla yapılan açıklamada söz konusu kararı alanlar istifaya davet edildi.

Açıklamada, "Şunu unutmayın. Siz durdurmaya çalışırsınız, biz daha fazlası oluruz. Siz susturmaya çalışırsınız, biz daha çok bağırırız. Hangi kirli ittifakla karşımıza çıkarsanız çıkın, iyi ve doğru kazanır. Galatasaray kazanır. Türk sporuna daha fazla zarar vermeden istifa edin." ifadelerine yer verildi.

Açıklama şu şekilde: