Talihsiz Enes!

İngiltere Premier Lig ekibi Bournemouth'un formasını giyen Enes Ünal, antrenmanda sakatlandı. Sağ çapraz bağları yırtılan tecrübeli forvetin sezonu kapattığı belirtildi.24 yaşındaki milli futbolcu, daha önce 2023-24 sezonunun başında çapraz bağ yırtığı dolayısıyla futbola 210 gün ara vermişti. Bournemouth'un yanı sıra Getafe, Villarreal ve Twente formalarını da giyen Enes, sakatlıklardan dolayı kariyeri boyunca toplam 63 maç kaçırdı.