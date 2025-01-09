Talihsiz Enes!

İngiltere Premier Lig ekibi Bournemouth'un formasını giyen Enes Ünal, antrenmanda sakatlandı. Sağ çapraz bağları yırtılan tecrübeli forvetin sezonu kapattığı belirtildi. Bournemouth kariyerinde ikinci sakatlığını yaşayan Enes Ünal, geçen sezon ayak parmağındaki problem nedeniyle 101 gün sahalardan uzak kalmıştı.
24 yaşındaki milli futbolcu, daha önce 2023-24 sezonunun başında çapraz bağ yırtığı dolayısıyla futbola 210 gün ara vermişti. Bournemouth'un yanı sıra Getafe, Villarreal ve Twente formalarını da giyen Enes, sakatlıklardan dolayı kariyeri boyunca toplam 63 maç kaçırdı.