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Giriş Tarihi: 10.1.2025 21:33

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'den ilk transfer!

İngiliz ekibi Hull City, MLS'te Real Salt Lake'te forması giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Matt Crooks'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’den ilk transfer!

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, devre arası transfer döneminin ilk transferini gerçekleştirdi.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Real Salt Lake'te forması giyen orta saha oyuncusu Matt Crooks ile 1 yılı opsiyonlu iki buçuk yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

"SABIRSIZLANIYORUM"

30 yaşındaki Crooks, yaptığı açıklamada, "Takıma elimden geldiğince yardımcı olmak için buradayım. Sabırsızlanıyorum. Formayı giydiğim sürece kulüp için her zaman yüzde yüzümü vereceğim." ifadelerini kullandı.

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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'den ilk transfer!
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