Fenerbahçe’de Konyaspor mesaisi başladı!

Fenerbahçe'de Konyaspor maçı hazırlıkları başladı. Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı.

Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmaları yapan sarı-lacivertliler, antrenmanı pas çalışması ve dar alanda yapılan çift kale maçlarla sürdürdü. Dün oynanan Kasımpaşa maçına ilk 11'de başlayan futbolcular, antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

Fenerbahçe hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.