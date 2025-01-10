Galatasaray, Gabriel Sara’nın sakatlığını açıkladı!

Galatasaray'a Gabriel Sara'dan kötü haber geldi. Brezilyalı oyuncunun sakatlığı açıklandı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Sara'nın sağ diz iç yan bağlarında orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildi.

ZORLANMA VE KANAMA TESPİT EDİLDİ

Kulüpten yapılan açıklamada, "RAMS Başakşehir karşılaşmasında sağ diz iç yan bağlarında ağrı hisseden Gabriel Sara'nın sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan MR tetkiklerinde sağ diz iç yan bağlarında orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi.

Açıklamanın devamında ise, "Futbolcumuzun sahalara geri dönüş süresiyle ilgili kulübümüz ve sağlık ekibimiz tarafından herhangi bir zaman verilmemiş olup yoğun maç takvimi içerisinde klinik seyrine göre hareket edilecektir." ifadeleri kullanıldı.