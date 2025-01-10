Galatasaray’a Sara’dan kötü haber!

Galatasaray hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geldi.
2-2 biten mücadelenin son onlarında kendisine yapılan müdahele sonrası takımına penaltı kazandıran Gabriel Sara, pozisyon sonrası sakatlık yaşamıştı. Brezilyalı futbolcudan sarı-kırmızılara kötü haber geldi.
25 yaşındaki futbolcu tedbir amaçlı dünkü idmana çıkmazken oyuncunun günü buz tedavisi yaparak geçirdi. Dizinde esneme olduğu bildirilen Sara'nın gerekli görülmesi halinde bugün MR'a gireceği ifade edildi.
Galatasaray'ın orta sahadaki vazgeçilmez ismi olan 25 yaşındaki yıldızın Pazar günü Süper Lig'de oynanacak Başakşehir maçında riske edilmeyeceği öğrenildi.