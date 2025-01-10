Mikautadze için dört koldan pres!

Galatasaray, ara transferdeki bir numaralı hedefi Georges Mikaudatze için dört koldan saldırıyor.

İlk olarak teknik direktör Okan Buruk'un üç senedir takip ettiği ve listenin ilk sırasına koyduğu futbolcu için sarı-kırmızılı yönetim, Lyon'u bonuslarla 22 milyon Euro'yu bulan teklifle ikna etme noktasına geldi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar ise sosyal medyada Mikautadze'yi mesaj yağmuruna tutmaya başlarken transfere dair önemli bir gelişme daha yaşandı. Galatasaray ve Lyon'un eski oyuncusu Bafetimbi Gomis bu transfer için devreye girdi ve Mikautadze'ye Cimbom hakkında olumlu referans verdi.

24 yaşındaki Gürcü yıldız bu sezon 22 maçta 7 gol 1 asistlik performans sergiledi.