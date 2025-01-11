Bodrum FK Yönetim Kurulu Üyesi Onur Talay: "1.5 dakika neyi incelendin?"

'BU KADAR AÇIK BİR POZİSYONDA 1,5 DAKİKA NEYİ İNCELEDİN SEN?'

Beşiktaş - Bodrum FK karşılaşmasının 62'nci dakikasında ceza sahası içerisinde Felix Uduokhai'nin Taylan Antalyalı'ya yaptığı müdahaleyi de değerlendiren Onur Talay, sözlerine şöyle devam etti:

"Tabii hepimizin merak ettiği pozisyon ve pozisyonlar var. 65'inci dakikada gerçekleşen bir pozisyon var. Hepinizin de bildiği gibi Taylan'ın pozisyonu. Yaklaşık herhalde incelemesiyle beraber toplam 7 dakika sürdüğünü tahmin ediyorum o pozisyonun. Kamuoyu zaten her şeyi gördü. Hakem hocaları eminim bunları yorumlayacaktır. VAR'a çağrılan bir orta hakem. İyi de bir hakem. Yani hep böyle övülüyor. Yok işte oyunu kesmiyor. Mehmet Türkmen'den bahsediyorum. Oyunu kesmemesi, hızlı oynatması, problem yaşatmaması noktasında oyunculara ama şunu anlamakta gerçekten ben çok zorluk çekiyorum. Az önce başkanımız Fikret Öztürk ile de görüştüm. Kendisi de aynı dertten muzdarip. Yani madem ikinci yarıda hayata geçirilecek olan bir karar var. VAR hakemleri yabancı olacak. VAR hakemleri yabancı olsa da, orta hakem eğer herkesin de penaltı olduğuna hemfikir olduğu bir kararı vermezse biz ne için çabalıyoruz burada? Bodrum FK hiç kimseye beş kuruş borcu olmayan, devlete beş kuruş vergi borcu olmayan bir kulüp. Mümkün olduğu kadar her şeyi kuralıyla yapmaya gayret ediyoruz. Profesyonelce yönetmeye çalışıyoruz ama iyi hakem dediğimiz arkadaş bu kadar açık bir pozisyonda 1,5 dakika neyi inceledin sen? Geldin, baktın. Ayağa basmanın bariz olduğunu görüyorsun. Ceza sahası içerisinde ayağı basma varsa bu ceza sahasının dışında olsa dahi benzer bir pozisyonda sen sahanın herhangi bir yerinde ayağa basma olduğunda bir faul vermeyecek misin? Ben bunu anlamakta zorluk çekiyorum."

'O ZAMAN ORTA HAKEMLERİ DE YABANCI YAPSINLAR'

Süper Lig'in ikinci yarısı itibariyle uygulamaya geçilecek yabancı VAR hakemleri hakkında yorumlarda bulunan Talay, orta hakemlerin de yabancı olması gerektiğini dile getirdi. Talay, "Ali Aytemur'un pozisyonu da aynı şekilde. Bakıyorsunuz verilmeyen daha gri bir pozisyon olabilir ama bu kadar açık net bir pozisyon. Topla oynamada bu kadar hakimiz. Rüzgarı arkamıza almışız. 20 dakikadır atak üstüne atak yapıyoruz. Siz o bariz penaltıyı vermediğinizde o futbolcuların psikolojisini tahmin edebiliyor musunuz? Zaten ben burada kazanamayacağım psikolojisiyle artık yani psikolojileri tamamen bozuluyor ve geri çekiliyorlar. Doğal olarak ayakları geri geri gitmeye başlıyor. Ben yazık günah diyorum sadece. VAR hakemi yabancı olacak. O zaman orta hakemleri de yabancı yapsınlar. Bu kadar basit. Bizim güvenimiz gerçekten Bodrumspor olarak kalmadı. Biz kime güveneceğiz? Çok merak ediyorum. VAR hakemi geldi, kararı verdi. Orta hakem uymadı, bu işten ne anladık? Orta hakemleri de değiştirsinler. Orta hakemler de o zaman yabancı olsun. Herkes muzdarip. Canımız gerçekten çok yanıyor. Eğer bir oyunlar oynanıyorsa da kulüp olarak biz bu oyunu bozmasını da biliriz" yorumlarında bulundu.

'BARİZ BİR DARBE OLMASINA RAĞMEN VERMİYORSANIZ BEN BUNDA ART NİYET ARARIM'

VAR hakeminin yabancı olması Türk futbolunda hiçbir şeyin değiştirmeyeceğini ifade eden Onur Talay, sözlerine şöyle devam etti:

"Talebimiz muhakkak olacak. Yani görünen köy kılavuz istemez. Bakıyorsunuz şu anda VAR hakeminin yabancı olması neyi değiştirecek ki? Orta hakem eğer o karara uymazsa. Gelip bir de 1,5 dakika boyunca sen neyi inceliyorsun? Neye bakıyorsun? O kadar bariz bir pozisyonda. Neye istinaden darbenin şiddetine göre mi vermiyorsun? Darbe var. Bu kadar bariz bir darbe olmasına rağmen siz bunu vermiyorsanız ben bunda art niyet ararım arkadaşlar."

'AYAĞINA BASMADAN KAYNAKLI ÇOCUK YERDE KIVRANDI'

Karşılaşma sonrasında pozisyonla alakalı Taylan Antalyalı ile konuşmadığını söyleyen Talay, "Taylan ile konuşma şansım olmadı ama herkesin gördüğü çok net. 100 kişiden 99'u buna penaltı diyorsa şayet. Ben sosyal medyada da izliyorum. Yani net bir şekilde penaltı olduğuyla alakalı şey var. Hakem hocaları da aynı şekilde yorum bildiriyorlar. Gördüğünüz gibi ayağına basmadan kaynaklı çocuk yerde kıvrandı. En az 1,5 dakika kalkamadı" dedi.

Bodrum FK Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Onur Talay, sözlerini ise şöyle tamamladı:

"Şu saatten sonra inanmıyorum. Siz inanıyor musunuz? Yani yabancı VAR geldi. Dünyanın en iyi VAR hakemlerini getirdiniz. İngiltere'den, İspanya'dan, Almanya'dan artık nereden gelecekse bilmiyorum. Ama orta hakemlerimiz eğer o karara riayet etmeyeceklerse ve bu kadar bariz bir pozisyonda riayet etmeyeceklerse nasıl bir sonuç çıkacak? O zaman orta hakem değişsin. Yan hakemlerde değişsin. Tamamen yabancı hakemlerle oynayalım futbolu. Yeter yani gerçekten biz futbol konuşmak varken, iyi futbol pozitif futbol konuşmak varken burada bu kadar insan karşınızdayız. Hakemlerin yapmış olduğu bariz hataları konuşuyoruz. Yazık günah gerçekten. Her şeye yazık. Zamanımıza yazık. Paramıza yazık."